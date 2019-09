Imagini cu dezastrul lasat in urma de ploaia care a cazut cu 200 l/mp in Spania: 5 oameni au murit (Galerie foto&video)

Otro video de lo que se esta viviendo en la poblacion de #Tabernas #Almeria #DANAAlmeria pic.twitter.com/FD6JTwQcKa - Antonio Perez (@ToniMusic2) September 12, 2019

#Murcia Murcianico singing in the rain pic.twitter.com/VwGASYZ890 - Alberto Carmona Bayonas (@kimtruss) September 13, 2019

Con todo esto quiero,que se difunda lo maximo posible. Para que no vuelva a ocurrir y se hagan las cosas como debe de ser. Y espero que den la cara y que asuman su responsabilidad,que para eso trabajan. #DANA #RiberaDeMolina #Murcia pic.twitter.com/0gFMGR9udl - MrKyles (@MrKyless) September 13, 2019

Furtunile au lovit zona continentala a Spaniei dupa ce au trecut pe deasupra Insulelor Baleare din Marea Mediterana miercuri. Vineri, cele mai afectate zone erau provinciile Almeria, Murcia, estul Alicante si Valencia, in unele locuri fiind inregistrati peste 200 de litri de ploaie pe metru patrat, au anuntat autoritatile, relateaza sambata Reuters si AFP.Ultimul cadavru gasit este cel al unui barbat din regiunea Redovan, la circa 50 de kilometri sud-vest de orasul Alicante, a declarat un purtator de cuvant al echipelor de salvare fara a oferi alte detalii.Vineri dimineata, un barbat in varsta de 36 de ani a fost descoperit intre localitatile La Jamula si Salazar din Andaluzia, au anuntat pe Twitter serviciile de urgenta din aceasta regiune.Un purtator de cuvant a declarat pentru AFP ca initial a fost gasita o masina goala si ca trupul soferului a fost localizat de pompieri cu ajutorul unui elicopter.Un alt barbat - "de varsta mijlocie", potrivit serviciilor de urgenta - a murit inecat vineri dimineata in Almeria, in aceeasi regiune. El nu a putut iesi dintr-o masina prinsa intr-un tunel care a fost "inundat in doar cateva minute din cauza cantitatii mari de apa cazute", a anuntat primaria orasului.Joi, autoritatile au anuntat ca un barbat de 61 de ani si sora sa de 51 de ani au murit dupa ce au ramasi blocati in masina lor, luata de viituri, in Caudete, regiunea Castilia-La Mancha.In total, 74 de drumuri au fost inchise, la fel si intreaga retea de cai ferate din Murcia, precum si aeroportul din Murcia. Calea ferata care facea legatura intre Alicante si doua orase principale ale Spaniei - Madrid si Barcelona - a fost inchisa, a declarat ministrul de Interne, Fernando Grande Marlaska, referindu-se la inundatii ca fiind o "situatie dramatica".Cel putin 3.000 de membri ai fortelor de ordine si militari au fost mobilizati pentru operatiunile de salvare, a mai spus el.Unele zone din sud-estul Spaniei au inregistrat cantitati record de precipitatii in ultimele zile.Unii dintre cei 8.000 de locuitori ai micului oras Redovan se luptau cu apa care le ajungea pana la genunchi, iar altii incercau sa scoata apa din casele inundate, a constatat un fotograf AFP.Imaginile video difuzate de serviciile de urgenta aratau salvatorii deplasandu-se pe un jet-ski pe o autostrada inundata, precum si masini inghitite de apa.In total, peste 3.500 de persoane au fost evacuate, a anuntat Ministerul de Interne, care a precizat ca scolile au ramas inchise in toata regiunea Murcia si in mai multe localitati din provincia Almeria.