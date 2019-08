Imaginile dezastrului din Madrid: O furtuna violenta a luat zeci de masini pe sus (Foto&Video)

La tormenta se ve en el eco del radar que mostrado antes de este tweet ... la fuerte tromba caida en el sureste de #Madrid nos deja las primeras imagenes captadas en las calles de #Arganda @PadelKass donde el cielo se ha desplomado en pocos minutos ... wow! #lluvia #Tormenta pic.twitter.com/ELI1LFB4sq - Mario Picazo (@picazomario) August 26, 2019

Un tres violent #orage a concerne la localite de #Arganda (#Espagne), dans la proche banlieue de Madrid ce soir. Les degats semblent considerables avec de veritables torrents en pleine rue! >> https://t.co/UKHXyX0I52 pic.twitter.com/Eq4vXYnMBK - Meteo Villes (@Meteovilles) August 26, 2019

No es Estocolmo ni Chicago en pleno invierno ... son las calles de #ArgandaDelRey en pleno agosto donde la intensa #tormenta de esta tarde ha dejado mucha agua y palmos de #granizo #DANA @Adri_Cano7 pic.twitter.com/GQE9u1WHfq - Mario Picazo (@picazomario) August 26, 2019

⛈ Fuerte #tormenta en #ArgandaDelRey (Madrid) con graves danos materiales. Se esta trabajando desde el #112 en cientos de avisos. pic.twitter.com/5WmVTd4w12 - Espana_Suma + (@Espana_Suma) August 26, 2019

Hoy en #metro de #madrid solo han faltado las gondolas para tener sus propios canales fluviales #tormenta ⚡ 👇 pic.twitter.com/lF9pe4ygaB - Eduardo Ortega (@EduOrtegasoc) August 21, 2019

Ziare.

com

Ploile au provocat inundatii grave in mai multe sate, cele mai afectate fiind Arganda, Valdemoro si Pinto, conform theolivepress.es O parte din autostrazile M40 si M30 au fost de asemenea inundate, in timp ce liniile 5 si 9 ale metroului din Madrid au fost si ele afectate.Cel putin 50 de autovehicule au fost avariate de grindina si luate de ape, in timp ce mai multe podgorii au fost distruse."Furtuna a inceput in jurul orei 18:00 si a durat aproximativ 10 minute, dar a provocat un dezastru", a declarat un localnic pentru El Mundo."Locuiesc aici de 20 de ani si nu am vazut niciodata asa ceva", a mai spus un alt localnic.Iata cateva imagini:Premierul spaniol Pedro Sanchez si-a exprimat solidaritatea fata de cei "care sufera" din cauza efectelor furtunii din Madrid.Iata cum a aratat grindina care a cazut in capitala Spaniei: