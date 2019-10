In Catalonia au avut loc cele mai violente proteste din ultimul deceniu. O platforma online care ar avea serverul in Romania este investigata pentru instigare

Platforma Tsunami Democratic, investigata pentru instigare

Centrul orasului a fost paralizat si devastat, iar oficialii de la Madrid califica actiunile drept "terorism stradal". Partidele pro-separatiste sunt acuzate de implicare si sustinere a situatiei tensionate. Platforma online Tsunami Democratic este investigata pentru instigare si, potrivit presei, serverul care o gazduieste se afla in Romania.In a cincea zi si noapte de proteste in Barcelona, au fost ridicate si incendiate baricade pe strazile si bulevardele centrale, fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene si, pentru prima data, un tun cu apa.Regiunea a fost in greva generala.Tensiunile au inceput dupa ora locala 18.00, in apropierea sediului Politiei Nationale. Peste 1 milion de oameni erau adunati in Barcelona. Passeig de Gracia, Gran Via de Corts Catalanes si Placa de Catalunya au fost zonele principale in care au avut loc conflicte.Potrivit cifrelor transmise de autoritati, 17 oameni au fost retinuti vineri in Catalonia, iar 7 agenti au fost raniti.Doi jurnalisti ai postului national de televiziune au fost agresati - loviti cu steaguri - de protestatari. Multi dintre cei care au participat la actele de violenta au avut fetele acoperite, a transmis presa, iar numerosi rezidenti le-au cerut sa paraseasca zonele in care se aflau.Albert Batlle, consilier pe probleme de securitate in primaria Barcelonei, a declarat pentru TVE ca nu a fost facut un profil al manifestantilor. "E un amestec de oameni care au canalizat gresit indignarea si oameni care, in mod obisnuit, participa la astfel de evenimente publice. De multi ani nu s-au mai vazut astfel de episoade in Barcelona. Cer tuturor celor de buna credinta sa abandoneze zonele in care se petrec aceste evenimente lamentabile", a spus el.De luni pana vineri, conform cifrelor oferite de Ministerul de Interne, 207 membri ai fortelor de ordine au fost raniti, 800 de containere au fost incendiate si 107 vehicule distruse. Mai mult de 120 de persoane au fost retinute.Presa spaniola vorbeste despre "incitare", iar principalul instigator este Quim Torra, seful guvernului regional, care nu a comunicat nimic in urma incidentelor violente de vineri. O intalnire intre reprezentanti ai guvernului catalan a avut loc vineri, insa nu a fost comunicat nimic oficial.Pedro Sanchez, prim-ministrul spaniol in functie, aflat la Bruxelles, a facut apel la calm si moderatie. Oficialii guvernului, care au calificat actiunile drept "terorism stradal", sunt de parere ca pana luni lucrurile se vor linisti.Fernando Grande-Marlaska, ministrul de Interne, a spus - dupa ce a minimizat problema, afirmand ca oamenii pot merge linistiti in Barcelona - ca va fi aplicata legea penala pentru segregationism violent. Pedeapsa este inchisoare de pana la sase ani.Statistic, unu din patru spanioli merge la proteste, insa in ultimii ani, in Catalonia, nu au avut loc astfel de manifestatii violente.In Catalonia, vineri, au existat confruntari si in orasele Tarragona si Lleida. In Tarragona au fost retinute sapte persoane si a avut loc o explozie intr-o baricada. In Lleida, mai multi oameni au format un lant contra violentelor.Zaragoza, capitala regiunii Aragon, a fost si ea scena unor tensiuni. Doua grupuri - pro-independenta si pro-Spania - s-au infruntat in centrul orasului, insa verbal, fara incidente violente. In Valencia, au fost retinute doua persoane si cinci politisti raniti, in timpul unor manifestatii de sustinere a cauzei catalane.Dupa miezul noptii, situatia din Barcelona s-a detensionat.Inca din primele zile ale seriei de proteste pro-separatiste, platforma online Tsunami Democratic a fost considerata a fi in spatele acestor manifestatii, izbucnite in urma verdictului dat de instanta suprema de la Madrid in cazul liderilor separatisti cu privire la referendumul neconstitutional care a fost organizat in urma cu doi ani. Noua dintre cei judecati au primit pedepse cu inchisoarea de la 9 la 13 ani pentru razvratire si delapidare. Intre ei, Oriol Junqueras si Jordi Turull.Platforma online a emis numeroase mesaje pro-separatiste si pro-revolta. In spatele ei, speculeaza presa spaniola, se afla Carles Puigdemont, fost sef al guvernului catalan si lider al aliantei Junts per Catalunya, care a parasit tara in urma referendumului esuat. Casatorit cu o romanca, el a fugit in Belgia, unde vineri s-a predat autoritatilor, dupa ce Madridul a emis un nou mandat de arestare pe numele sau. Puigdemont, care va fi audiat pe 29 octombrie, se afla in libertate si respinge in continuare acuzatiile si extradarea in Spania.Vineri, judecatorul Manuel Garcia Castellon de la instanta suprema a ordonat Guardia Civil sa inchida site-ul Tsunami Democratic, al carui server se afla in Romania, potrivit lasprovincias.es.Platforma pro-independenta a transmis apeluri de mobilizare in Catalonia, dupa pronuntarea sentintei. De exemplu, in vederea blocarii aeroportului El Prat.Teoria serviciilor de informatii din Guardia Civil este ca incidentele din ultimele zile au fost coordonate de diferite colective, intre care Tsunami Democratic si grupuri anarhiste, care au reusit sa mobilizeze cel putin 5.000 de oameni care aplica tactici de "terorism stradal".Dupa ce pe site a fost afisat mesajul "Acest URL a fost blocat prin decizia Autoritatii Judiciare>>, in cateva minute au aparut numeroase replici in afara Spaniei, unde hotararea nu are efect imediat, a transmis Procuratura.Potrivit unui expert in informatica, serverul Tsunami Democratic se afla in Romania. Dupa ce au fost observate diferitele schimbari de domeniu pentru site in urma ordinului judecatoresc, acest server virtual privat continua sa fie instalat in Bucuresti.Cei care se afla in spatele site-ului au facut o actualizare vineri si au inregistrat pagina web in spatele Cloudflare - un server intermediar, intre utilizator si serverul autentic - pentru a ascunde adevarata localizare a lui. Insa proasta configurare a serverului a facilitat descoperirea locului in care se afla. Anchetatorii urmaresc pista.