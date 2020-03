In Spania, numarul deceselor cauzate de coronavirus a trecut de 4.000

Foto: Ministerul Sanatatii din Spania

In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 8.578 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 si 655 de decese, a anuntat Ministerul Sanatatii din Spania, potrivit El Pais Totusi, bilantul zilnic persoanelor care au murit in Spania din cauza coronavirusului a scazut fata de precedentul bilant de miercuri, cand s-au inregistrat 738 de decese in 24 de ore.Autoritatile spun ca Spania este pe cale sa devina tara cu cele mai multe decese intr-o singura zi, record tragic stabilit de Italia, unde 793 de persoane au murit intre 20 si 21 martie.Numarul mortilor in Spania l-a depasit cu mult pe cel din China. Datele WordlOMeter arata ca in China au fost raportate un numar de 3.281 de decese provocate de coronavirus.I.O.