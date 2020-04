In Spania, numarul deceselor inregistrate intr-o zi a scazut la 637. E cel mai mic din ultimele doua saptamani

LIVE

Totodata, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 4.273 de noi cazuri, cu 1.750 mai putine decat in ziua anterioara.In prezent, numarul de cazuri a depasit 135.000. Din total, putin peste 40.000 de persoane s-au vindecat, iar aproximativ 60.000 sunt spitalizate.Spania este tara europeana cu cele mai multe cazuri inregistrate de COVID-19, de la inceputul pandemiei. Starea de urgenta a fost prelungita aici pana pe 26 aprilie.La nivel global, de la depistarea coronavirusului in China, la finalul anului trecut, au fost inregistrate peste 1,28 milioane de cazuri de infectare si 70.183 de decese. Din totalul celor afectati de COVID-19, mai mult de 269.000 de oameni au fost vindecati.