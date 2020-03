In Spania, peste 12.000 de angajati din Sanatate au coronavirus

LIVE

Aceasta cifra reprezinta circa 14% din numarul total de cazuri confirmate - 85.195 - in Spania, un procent similar cu cel inregistrat saptamana trecuta , relateaza Reuters.Numarul cazurilor de coronavirus din Spania a urcat luni la 85.195 , de la cifra de 78.797 inregistrata duminica, a anuntat Ministerul Sanatatii, bilantul infectiilor depasindu-l pe cel raportat in China, de 81.470, conform celor mai recente date.Bilantul deceselor cauzate de noul coronavirus in Spania a crescut luni la 7.340, dupa ce duminica au fost inregistrate 6.528, a precizat ministerul spaniol.