In urma unui val de critici, guvernul spaniol s-a razgandit si lasa copiii sa se plimbe. Erau total izolati de la jumatatea lui martie

"Voi autoriza copiii sa iasa se plimbe incepand de duminica", a anuntat intr-o conferinta de presa, marti seara, ministrul Sanatatii Salvador Illa, precizand ca este vorba despre copiii "in varsta de pana la 14 ani".Acest anunt contramandeaza o masura anuntata marti dupa-amiaza de catre o purtatoare de cuvant a Guvernului, Maria Jesus Montero, care a declarat ca toti copiii vor putea iesi cu un adult, dar numai "in deplasari deja permise in cadrul starii de alerta", la supermarket, la farmacie sau la banca.Aceasta masura a provocat, in orele urmatoare, o avalansa de critici din partea alesilor din toate taberele politice impotriva Guvernului de coalitie de stanga al lui Pedro Sanchez, in contextul in care copiii spanioli sunt complet inchisi in casa de la inceputul izolarii, la 14 martie, spre deosebire de cei din alte tari europene."Cer de zece zile ca acesti copii sa poata iesi (...), dar nu sa se duca impreuna cu parintii in locuri intesate care prezinta un risc de contagiune", a scris pe twitter presedintele Partidului Popular (PP, conservator) Pablo Casado, care a cerut Guvernului sa autorizeze "plimbari scurte in zone deschise".Primarul Barcelonei (nord-est) Ada Colau, o reprezetanta a stangii radicale, a cerut pe Twitter, aceeasi masura. "Copiii trebuie sa poata iesi sa respire aer liber".Liderul Podemos (stanga radicala) Pablo Iglesias, unul dintre vicepriemieri a scris, tot pe Twitter, ca "copiii trebuie sa poata iesi in strada pentru a respira aer liber in plimbari scurte, controlate".Ministrul Sanatatii a anuntat ca modalitatile exacte ale acestor iesiri urmeaza sa fie precizate in zilele urmatoare, dar ca acestea vor ramane foarte stricte."Nu ne aflam intr-o faza de descrestere (a masurilor de izolare), suntem intr-o faza de izolare", a subliniat el.Spania - a treia cea mai indoliata tara din lume de pandemia COVID-19, dupa Statele Unite si Italia - este supusa de la 14 martie unei izolari foarte stricte, care urmeaza sa fie prelungita miercuri de Parlament pana la 9 mai.In prezent, adultii pot iesi sa se duca la munca, in cazul in care nu pot munci de acasa, sa cumpere mancare sau medicamente, sa primeasca ingrijiri medicale sau sa scoata animale de comapnie.Apeluri ale anumitor regiuni sau profesionisti din domeniul Sanatatii au exercitat presiuni, in ultimele zile, in vederea unei autorizari a copiilor sa iasa din casa, subliniind asupra unor riscuri la adresa sanatatii psihologice a acestora.