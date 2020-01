Incredibil: Un barbat a murit ucis de explozia de la uzina din Spania, desi se afla la 3 km distanta (Foto&Video)

Continuem la investigacio de l'accident mortal d'ahir en un pis a Torreforta. La peca metal*lica que hauria impactat a l'edifici faria aproximadament 122x165x3 cm #Plaseqcat pic.twitter.com/GUPDcwuKkV - Mossos (@mossos) January 15, 2020

🔥🏭 Imatges de l'estat de la planta d'IQOXE despres de l'explosio. Els Bombers segueixen treballant #Tarragona pic.twitter.com/YI0fhjWdkW - Borja Vizcarro Sebas (@BorjaSebas) January 15, 2020

A l'explosio de #Tarragona no nomes va sortir volant la xapa que es va incrustar contra l'edifici de Torreforta provocant la mort d'un vei.

Tambe van sortir projectats, a gran velocitat, molts altres elements metal*lics de diferents mides i pesos. pic.twitter.com/3FodhXk3na - EL PUTU AMU! (@elputuamu) January 15, 2020

Un obiect extrem de greu provenit de la uzina a lovit cladirea in care locuia si o parte din aceasta s-a prabusit si l-a strivit, arata BBC Pompierii au confirmat ca respectivul obiect era o placa metalica ce cantarea aproximativ o tona. Locuitorii din zona au spus ca in momentul exploziei au vazut o "minge de foc" pe cer.De asemenea, un muncitor al uzinei a murit in timpul exploziei, iar altul apoi din cauza ranilor suferite.Autoritatile au transmis ca cel mai probabil este vorba despre un accident chimic, dar ca nu au fost emanate substante toxice in atmosfera. Totusi, oamenii din zona au fost indemnati sa ramana in locuinte.A.G.