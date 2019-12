Intr-un mic sat din Spania, Anul Nou a inceput pe 31 decembrie la pranz

Ziare.

Motivul este simplu: cei 30 de rezidenti ai acestei mici comunitati situata la vest de Madrid, majoritatea in varsta de peste 80 de ani, nu vor sa ramana treji pana la miezul noptii si, prin urmare, au decis sa sarbatoreasca trecerea in noul an cu 12 ore mai devreme.Aceasta celebrare timpurie are deja o traditie indelungata: locuitorii din Villar de Corneja ciocnesc paharele de sampanie la ora 12 ziua incepand din 2004.Vizitatorii s-au alaturat si ei petrecerii de Revelion de la pranz: alaturi de rezidenti, ei s-au adunat marti in piata satului si urmand traditia Anului Nou spaniol, au mancat 12 boabe de strugure, reprezentand fiecare o luna a anului viitor, apoi si-au urat un "An Nou fericit".La fel ca alte sate din Spania, Villar de Corneja sufera de pe urma exodului populatiei spre zonele urbane, in conditiile in care tinerii s-au mutat la oras, iar natalitatea a scazut. In anii '50, Villar de Corneja avea inca cateva sute de locuitori.