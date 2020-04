Jafuri armate la 11 farmacii din Madrid, in doar o saptamana

LIVE

Trei barbati au fost arestati de Politia Nationala in acest caz, scrie El Mundo . Talharii nu au furat medicamente, ci banii din casele de marcat.Totodata, autoritatile au retinut anterior alti doi hoti, care au jefuit tot farmacii.In total, au fost clarificate astfel 19 jafuri asupra unor puncte farmaceutice din Madrid, de la inceputul starii de urgenta in aceasta tara, pe fondul pandemiei de coronavirus. In total, au fost arestati 5 barbati, cu varste cuprinse intre 34 si 45 de ani.Autorii sunt toti spanioli si intotdeauna actionau dupa-amiaza tarziu, cand farmaciile se pregateau sa inchida.Investigatia ampla a inceput dupa depistarea mai multor jafuri cu violenta si intimidare in farmaciile din Madrid. Politia a descoperit un modus operandi similar, astfel ca a reusit capturarea autorilor.A.D.