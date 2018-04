Lant uman in Catalonia: Portrete ale separatistilor incarcerati sau exilati, urcate pe varful unui munte (Foto)

Des de baix i fins a dalt, amb l'ajuda de tothom, amb solidaritat i confianca, farem el cim de la llibertat i construirem la Republica de la democracia! Gracies @FaranelCIM @CridaLlibertat 🎗 pic.twitter.com/xPnLqYWtn5 - Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 28 aprilie 2018

Aceasta actiune a presupus trecerea, din mana in mana, incepand din satul Collbato pana pe varful Cavall Bernat din muntele Montserrat, in apropiere de Barcelona, a fotografiilor a noua separatisti aflati in detentie provizorie pentru "razvratire", "rebeliune" sau "deturnare de fonduri publice".De asemenea, oamenii au purtat portrete ale liderilor pro-independenta plecati in strainatate pentru a scapa de urmarirea penala, precum fostul presedinte al regiunii, Carles Puigdemont, care a postat pe Twitter fotografii de la aceasta actiune.Totodata, pompieri si alpinisti au agatat de un varf stancos o mare panglica galbena, devenita in regiune un semn de solidaritate cu secesionistii arestati.Actiunea de sambata a fost convocata de un grup ce include principalele asociatii pro-independenta ANC si Omnium Cultural, ai caror fosti presedinti sunt in arest provizoriu de peste sase luni.Catalonia se afla sub tutela guvernului central de la proclamarea in van a unei "Republici catalane" pe 27 octombrie, in Parlamentul de la Barcelona , aminteste AFP.