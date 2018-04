Liderul regiunii Madrid demisioneaza, in urma unor acuzatii de furt

Ziare.

Inregistrarea video dateaza din 2011, este realizata de camerele de securitate ale unui supermarket, si o prezinta pe Cifuentes returnand obiectele furate personalului de paza. Este vorba despre doua creme anti-rid, in valoare de aproximativ 40 de euro, relateaza BBC. Saptamana trecuta, demnitarul a fost in mijlocul unui alt scandal, de data aceasta privind falsificarea unor semnaturi pe diploma sa de masterat.Desi a acuzat vehement linsajul mediatic, Cristina Cifuentes, membru proeminent al Partidului Popular al prim-ministrului Rajoy, a fost nevoita sa renunte atat la diploma academica obtinuta prin fals, cat si la pozitia administrativa, ca urmare a presiunilor uriase din partea publicului, a opozitiei, dar si a propriului partid.Scandalul diplomei a lovit si in conducerea Universitatii Regele Juan Carlos, decanul facultatii de drept fiind suspendat, dupa ce initial a incercat sa-i ia apararea guvernatorului, asta in timp ce pro-decanul si-a dat demisia in semn de protest pentru ca i-a fost falsificata semnatura.In ceea ce priveste inregistrarea video, ea a fost facuta pe vremea cand Cifuentes era al doilea om in conducerea regiunii Madrid.In apararea sa, aceasta sustine ca nu a fost decat o greseala involuntara. Mai mult, fostul demnitar pretinde ca in ultimii ani ar fi fost tinta unor incercari de santaj cu aceste imagini video.Regiunea Madrid, una dintre cele 17 regiuni ale Spaniei, are 6.5 milioane de locuitori, cuprinde capitala si este regiunea cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor din tara. In fruntea sa se afla un presedinte ales de parlamentul local si investit de rege, care conduce guvernul regional.