Liderul separatist catalan Carles Puigdemont cere Madridului sa-i permita revenirea in Spania

Puigdemont, care a condus executivul regional din Catalonia pana in octombrie si risca sa fie arestat in Spania pentru rolul jucat in organizarea referendumului ilegal privind independenta si proclamarea republicii catalane, se afla in prezent intr-un autoexil in Belgia."Vreau sa revin in Catalonia cat mai curand posibil. As dori sa ma intorc chiar acum. Ar fi o veste buna pentru Spania", a spus Carles Puigdemont intr-un interviu pentru Reuters."Sunt presedintele guvernului regional si voi ramane presedinte (al executivului catalan - n.red.) daca statul spaniol respecta rezultatele votului", a adaugat liderul separatist catalan.Carles Puigdemont, care a lansat si un apel la dialog cu Guvernul de la Madrid, a spus ca este pregatit sa asculte orice oferta din partea premierului spaniol Mariano Rajoy "chiar daca aceasta oferta ar fi departe de independenta". Partidele pro-independenta si-au pastrat majoritatea in Parlamentul catalan in urma scrutinului regional de joi , organizat la doua luni dupa proclamarea unei "Republici Catalonia", esuata din start si care a zguduit Spania.