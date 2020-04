Maicutele din Spania care fac masti de protectie au luat o pauza si au jucat baschet in curtea manastirii - Video viral

Nunca pense que veria a unas monjas de clausura jugando al baloncesto. Hoy he visitado el convento de San Leandro, donde sus monjas han cambiado la elaboracion de sus celebres yemas por mascarillas sanitarias. Entre costura y costura, tiros a canasta. #Sevilla #Sevillahoy pic.twitter.com/enf7TyVjCy - Alejandro Avila (@AleAvilaV) April 13, 2020

Clipul a devenit viral, fiind vizualizat de peste 3,3 milioane de ori pe Twitter Maicutele abatiei San Leandro din Sevilia, Spania, faceau pana de curand prajituri pentru clienti. Insa dupa ce noul coronavirus a facut ravagii in aceasta tara, care are acum peste 185.000 de cazuri confirmate, ele s-au hotarat sa dea o mana de ajutor. Asadar, cos masti de protectie pentru politia locala, spitale si organizatiile care ii ajuta pe cei nevoiasi.Cele 18 maicute au facut pana acum 5.000 de masti, potrivit Insider.com Iar pauzele si le ocupa cu meciuri de baschet, dupa cum se vede in clipul de mai jos, devenit viral.C.P.