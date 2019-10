O masca din aur extrem de veche urma sa fie vanduta la negru cu sute de mii de euro. Politia a destructurat o retea care facea trafic de artefacte

Ziare.

com

Un barbat - suspectat ca este liderul retelei - si fiul sau au fost arestati, iar o masca din aur furata din Columbia a fost confiscata de pe Aeroportul International Madrid-Barajas, relateaza Latin American Herald Tribune ( LAHT ).Gruparea a achizitionat mai multe piese de colectie din Columbia, pentru a le vinde ulterior pe piata neagra, fie la galerii de arta, licitatii sau comerciantilor din alte tari.Mai multe perchezitii au fost efectuate si in Columbia, ceea ce a dus la descoperirea a peste 240 de piese nepretuite din era precolumbiana, care erau destinate vanzarii in strainatate.Potrivit politiei, a fost cea mai mare captura de acest gen din Columbia.Investigatiile au inceput in urma cu doua saptamani, cand politistii spanioli au aflat prin intermediul unui ofiter din Columbia despre o retea internationala care trafica obiecte culturale valoroase, majoritatea datand din timpurile precolumbiene.Informatiile sugerau ca liderul retelei, care era ajutat de cei doi copii ai sai, urma sa calatoreasca in Spania cu un obiect precolumbian din aur, dar si alte materiale pretioase si un document care atesta ca masca provenea din sud-vestul orasului Tumaco.Dupa ce au aflat in ce avion se afla acesta, politistii au reusit sa il retina atat pe el, cat si pe unul dintre copiii lui. Pe langa masca, agentii au confiscat alte patru piese precolumbiene.Acestia au mai descoperit ca grupul detinea o cutie de valori in Madrid, in interiorul careia au mai fost gasite alte trei obiecte valoroase.La perchezitii in casele suspectilor din Columbia au fost gasite peste 240 de piese din regiunile Narino, Cauca, Tairona si Tumaco din vremea precolumbiana, a caror valoare nu este cunoscuta momentan.Totodata, au fost gasite si documente potrivit carora masca urma sa fie vanduta cu 200.000 de euro.