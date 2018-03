Violente la Barcelona: Mii de catalani au iesit in strada dupa arestarea lui Puigdemont, politia a inceput sa-i bata - UPDATE

Ziare.

Protestatarii au scandat "Puigdemont, presedintele nostru" si "Libertate pentru prizonierii politici", in timp ce marsaluiau pe bulevardul Las Ramblas spre birourile Comisiei Europene din Barcelona.In fata sediului Comisiei, protestatarii au scandat "Aceasta Europa este rusinoasa!".In timp ce protestatarii incercau sa inainteze catre biroul reprezentantului guvernului spaniol in Catalonia, a intervenit in forta politia.Autoritatile catalanePolitia germana l-a arestat pe Carles Puigdemont duminica in timp ce trecea granita cu masina spre Danemarca, in drumul sau spre Belgia, in baza unui mandat de arestare international emis de Spania.Procurorii din Germania au declarat ca Puigdemont va aparea luni in fata unui tribunal din nordul Germaniei "pentru a-si confirma identitatea".Biroul procurorului din landul Schleswig a specificat intr-un comunicat ca "tribunalul regional din Schleswig va decide apoi daca Puigdemont va fi extradat in Spania".In comunicat se arata ca tribunalul va verifica, bazandu-se pe documente trimise de Spania, daca extradarea lui Puigdemont catre autoritatile spaniole este "permisa din punct de vedere legal".Curtea Suprema a Spaniei a pus sub acuzare 25 de separatisti catalani, printre care si Puigdemont, pentru rolul lor in organizarea referendumului pentru independenta din octombrie 2017, considerat ilegal.Daca vor fi gasiti vinovati, ei risca pedepse cu inchisoarea de pana la 30 de ani.Puigdemont a trait in exil in Belgia din octombrie 2017.