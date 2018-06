Ministrul Culturii din Spania si-a dat demisia din cauza unor probleme cu plata taxelor

Ziare.

Huerta, care a fost numit in cabinetul prim-ministrului Pedro Sanchez saptamana trecuta, a declarat intr-o conferinta de presa de la Madrid ca este "nevinovat" si ca a platit o amenda in legatura cu perioada din 2006-2008 dupa ce au fost schimbate criteriile, scrie Reuters."Am platit amenda de doua ori, si atunci, si acum", a declarat el, afirmand ca sanctiunea a rezultat in urma modificarii unor criterii.