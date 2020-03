Nou record in Spania: 769 de decese in 24 de ore. Au fost adusi medici din strainatate, se prelungeste starea de urgenta

Ziare.

Este cel mai mare numar de decese intr-o singura zi, dupa ce joi au fost inregistrati 655 de morti si miercuri 738. In total, 4.858 de persoane si-au pierdut viata in Spania din cauza COVID-19, in timp ce 64.059 s-au infectat, scrie El Pais A crescut insa, din fericire, si numarul persoanelor vindecate si externate - 9.357, informeaza El Diario Pentru a face fata numeroaselor cazuri de imbolnavire, au fost adusi din strainatate 200 de medici. Totodata, vineri va avea loc o sedinta de extraordinara pentru prelungirea starii de urgenta pana pe 11 aprilie.Numarul mortilor in Spania l-a depasit cu mult pe cel din China. Datele WordlOMeter arata ca in China au fost raportate un numar de 3.281 de decese provocate de coronavirus.I.O.