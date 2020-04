Numarul deceselor provocate de COVID-19 in Spania continua sa scada

Ziare.

Totodata, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 1.308 cazuri noi de imbolnavire, scrie EFE.Astfel, in Spania, numarul total al deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 23.822, iar cel al contagierilor la 210.773.Numarul persoanelor vindecate il depaseste pe cel al persoanelor diagnosticate cu coronavirus pentru a cincea zi consecutiv, in contextul in care 1.673 de persoane au fost externate in ultimele 24 de ore.Numarul total al persoanelor care s-au vindecat se ridica la 102.548 de la inceputul pandemiei.