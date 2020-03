Numarul deceselor in Spania scade usor: 812 in 24 de ore

Ziare.

com

De la inceputul pandemiei si pana acum au murit 7.340 de persoane, informeaza El Diario Totodata, Ministerul Sanatatii din Spania anunta ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 6.398 de infectii noi, iar numarul total de persoane bolnave se ridica la 85.195.In acelasi timp, aproape 17.000 de pacienti s-au vindecat.Sambata, premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat suspendarea oricarei activitati economice neesentiale timp de cel putin doua saptamani."Toti salariatii din activitatile neesentiale vor trebui sa ramana acasa in urmatoarele doua saptamani", respectiv pana pe 9 aprilie inclusiv, cand incepe weekendul Pastelui catolic, a precizat Sanchez. Sunt considerate activitati esentiale care vor continua in special sectoarele sanitar, alimentar si energetic.