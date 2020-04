Numarul mortilor de la Madrid ar putea fi de 5 ori mai mare decat bilantul oficial. Batranii netestati nu se numara

Ziare.

Intre 8 martie si 8 aprilie, 4.750 de persoane au murit dintre cei aproximativ 50.000 de rezidenti ai centrelor de ingrijire a persoanelor varstnice din regiunea Madrid, cea mai afectata de pandemie in Spania, a afirmat purtatorul de cuvant al regiunii, Ignacio Aguado, intr-o conferinta de presa.Dintre acestea, "781 sunt decese confirmate de COVID-19 si 3.479 sunt cazuri de persoane decedate care prezentau simptome ale bolii provocate de coronavirus, fara sa fie insa confirmate de vreun test", a precizat el, citat de AFP."Cifrele sunt mult mai ridicate ca pentru o luna obisnuita", a recunoscut purtatorul de cuvant al guvernului regional, in timp ce in Spania este tot mai contestat numarul deceselor cauzate de pandemie, banuit ca a fost subestimat.Spania are confirmate 14.555 de decese potrivit bilantului raportat miercuri, dar totalul ar putea fi mai mare, pentru ca au fost luate in calcul doar persoanele decedate anterior diagnosticate oficial cu COVID-19.Aceasta metoda de calcul exclude numeroase persoane decedate in timp ce prezentau simptome ale bolii, dar fara sa fie supuse unui test, in contextul penuriei de kituri de testare.Potrivit datelor comunicate de mai multe regiuni, o parte importanta a acestor morti neluate in calcul ar putea proveni din centrele de ingrijire a persoanelor varstnice.Mortalitatea ridicata din aceste aziluri de batrani, uneori cu zeci de decese in acelasi loc, a starnit o vie emotie in Spania.Militarii trimisi pentru a dezinfecta azilurile respective au descoperit in unele cazuri "persoane in varsta complet abandonate, unele moarte in patul lor", a facut cunoscut ministrul Apararii, Margarita Robles.Mai multe anchete judiciare au fost deschise, scrie France Presse.