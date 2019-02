O femeie a murit dupa ce a mancat la un restaurant cu o stea Michelin, in Valencia

Ziare.

Un judecator de instructie efectueaza in prezent o ancheta pentru a clarifica cauzele decesului femeii, care mancase alaturi de familie intr-un restaurant din oras, a indicat tribunalul din Valencia intr-un comunicat.Restaurantul Riff, deschis in 2001 de catre un chef german, primise o stea Michelin in 2009, scrie AFP.Un purtator de cuvant al tribunalului a precizat pentru AFP vineri ca anchetatorii au nevoie de "dovezi stiintifice" si ca pana in prezent nicio persoana nu a fost audiata pentru a fi pusa sub acuzare.Directia de sanatate a guvernului regional a declarat ca femeia de 46 de ani a murit duminica, 17 februarie, la domiciliul sau.Sotul si fiul ei de 12 ani, care au mancat impreuna cu aceasta la restaurant, au prezentat simptome de intoxicatie alimentara, insa "starea lor de sanatate s-a ameliorat" intre timp, potrivit comunicatului mentionat.75 de persoane care au mancat la acelasi restaurant in ultimele trei zile au fost intervievate, fiind detectate "in total 29 cazuri de intoxicatie", potrivit aceleiasi surse."Cu exceptia femeii decedate, simptomele pe care ceilalti le-au prezentat au fost foarte usoare, fiind vorba in principal de varsaturi, astfel ca ei s-au recuperat bine", a indicat comunicatul."Magistratul care se ocupa de ancheta asteapta raportul medico-legal si rezultatele probelor care trebuie trimise dupa autopsie la Institutul National de Toxicologie", a mai indicat tribunalul.