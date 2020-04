Oprit de politie, un primar din Spania l-a muscat pe unul din agenti, apoi si-a dat demisia

LIVE

Ziare.

com

Primarul Alex Pastor se afla marti la volanul unui vehicul in Barcelona, nu departe de orasul sau, si nu a putut sa isi justifice deplasarea atunci cand a fost oprit de politie.De asemenea, el a refuzat sa sufle in etilotest si l-a muscat pe unul dintre politisti, potrivit relatarilor din mass media mass-media care citeaza autoritatile.Intr-o scrisoare catre formatiunea politica din care face parte, Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE), Pastor si-a anuntat si demisia din functia de consilier municipal, a declarat unul dintre viceprimari, Ruben Guijarro, citat de DPA. Toate acuzatiile formulate impotriva sa de autoritati sunt adevarate, a declarat fostul primar, aflat in prezent in custodia politiei.Orasul industrial si universitar Badalona este situat la 10 kilometri nord-est de Barcelona. Cu o populatie de peste 220.000 de locuitori, Badalona este al treilea oras ca marime din regiune.Spania a inregistrat pana in prezent 200.000 de infectii cu noul coronavirus si peste 21.000 de morti, ceea ce o face una dintre tarile cele mai afectate de pandemie.