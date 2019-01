Optsprezece persoane au fost arestate intr-o operatiune antiterorista la Barcelona

Ziare.

Politia catalana a precizat intr-un comunicat ca "18 persoane au fost arestate in cadrul unei operatiuni antiteroriste", dintre care "cinci se aflau intr-un proces de radicalizare avansat, cu intentia de a comite un atentat".Aceste cinci persoane, arestate sub acuzatia de terorism, au varste cuprinse intre 33 si 44 de ani si locuiau la Barcelona, potrivit aceleiasi surse.Trei sunt originare din Algeria, una din Libia si una din Irak.Celelalte persoane arestate au diverse nationalitati - algeriana, spaniola, egipteana, irakiana, marocana si libaneza."Grupul apara principiile doctrinei si actiunii miscarii jihadiste si se servea de un important volum de publicatii care promoveaza tezele organizatiei Statul Islamic (SI) ", preziceaza Mossos d'Esquadra, politia catalana, in acest comunicat."Operatiunea antiterorista a fost efectuata in aceasta (marti) dimineata la Barcelona si Igualada", un orasel situat la aproximativ 60 de kilometri vest de capitala catalana, a precizat politia pe Twitter.Suspectii "aveau intentia sa comita un atentat", dar actiunea politiei i-a impiedicat "sa aiba capacitatea de a-si pune in aplicare faptele", a declarat insarcinatul cu Internele in cadrul Guvernului regional catalan Miquel Buch.Peste 100 de agenti au fost desfasurati in cadrul acestei operatiuni, lansate la ora locala 9.00 (10.00, ora Romaniei) si realizata din ordinul Audientei Nationale, cea mai inalta instanta madrilena, insarcinata cu cazuri de terorism, cu privire la "delicte de terorism" si "organizatie infractionala".Sase perchezitii au avut loc la Barcelona si Igualada.Potrivit unor fotografi AFP de la fata locului, agenti puternic inarmati si cu fata acoperita supravegheau doua imobile perchezitionate, la Barcelona, din care politia a iesit cu saci in care se afla material confiscat.Barcelona a fost plasata in stare de alerta de sarbatori, la sfarsitul anului, in urma unui avertisment de la autoritatile americane cu privire la riscul unui atac terorist.Metropola a fost tinta unui atentat la 17 august 2017, cand un marocan in varsta de 22 de ani a intrat pe celebra promenada Las Ramblas la volanul unei camionete, si a omorat 14 oameni. El a fugit, dupa aceea cu o masina, dupa ce l-a ucis pe sofer.Cateva ore mai tarziu, cinci complici de-ai sai l-au imitat, intrand cu o masina in trecatori, in statiunea balneara Cambrils, dupa care au trecut la atacuri cu cutitul si au injunghiat mortal o femeie.Acest dublu atac a fost revendicat de organizatia Statul Islamic.