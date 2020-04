Orasul fortareata din Spania care nu are niciun caz de coronavirus

Ziare.

Este vorba despre Zahara de la Sierra, o destinatie turistica din sudul Spaniei, aflata la aproximativ 100 de kilometri de Sevilla, conform CNN Acest oras are o istorie bogata, iar in vremurile medievale era cunoscut ca o fortareata. Tot o fortareata a ajuns si in zilele noastre, dar in lupta cu un inamic nevazut: coronavirusul.Primarul orasului, Santiago Galvan, a luat masuri dure inca din data de 14 martie pentru a se asigura ca noul coronavirus nu va ajunge si in localitatea pe care o conduce.Astfel, patru din cele cinci intrari in oras au fost blocate. Pe singura ramasa deschisa au mai putut intra doar localnicii si asta doar dupa ce isi dezinfectau foarte bine masinile."Au trecut mai bine de doua saptamani si cred ca asta este un semn bun. Nicio masina care intra in oras nu intra fara sa fie dezinfectata. Am reusit sa le transmitem un sentiment de liniste localnicilor. Ei stiu ca nimeni necunoscut nu poate intra in oras", a afirmat primarul Galvan.Zahara de la Sierra are o populatie de aproximativ 1.400 de locuitori, iar un sfert dintre acestia sunt trecuti de 65 de ani.In oras, in fiecare luni si joi, un grup de voluntari dezinfecteaza toate strazile, pietele si peretii caselor.De asemenea, cumparaturile de la supermarket si farmacie sunt livrate la domiciliu, in asa fel incat tot mai putini oameni sa se afle pe strazi.O organizatie a femeilor din oras s-a implicat si ea si gateste mancare pentru varstnicii care nu pot face asta. Mancarea le este livrata in fata usii.Pentru copiii orasului, pe strazi patruleaza doua masini din care se aude muzica si care au un sistem de iluminare care ii atrage.In ce priveste economia orasului, primarul a decis ca autoritatile sa suporte costurile de electricitate, apa si taxele locale pentru micile afaceri.