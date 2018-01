Parchetul spaniol va cere arestarea lui Puigdemont, daca acesta se va deplasa luni in Danemarca

Ziare.

"Parchetul va actiona imediat pentru a-i cere judecatorului Curtii Supreme sa activeze mandatul european de arestare pentru a le cere autoritatilor daneze arestarea inculpatului", se arata intr-un comunicat al parchetului general.Potrivit grupului parlamentar "Impreuna pentru Catalonia", Puigdemont ar urma sa participe luni la dezbaterea "Catalonia si Europa la intersectia cailor democratiei?", la Universitatea din Copenhaga.Sambata, parchetul general l-a avertizat pe Carles Puigdemont ca imunitatea sa in calitate de deputat nu va impiedica arestarea sa daca el va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al Guvernului catalan.Carles Puigdemont a plecat la sfarsitul lunii octombrie 2017 in Belgia, cu putin timp inainte de a fi inculpat de justitia spaniola pentru "revolta", "razvratire" si "deturnare de fonduri", ca urmare a proclamarii pe 27 octombrie, la Barcelona , a unei "Republici catalane", ramasa fara efect si urmata de punerea sub tutela a regiunii. Reales deputat regional pe 21 decembrie, Puigdemont este singurul candidat la functia de sef al Guvernului catalan.