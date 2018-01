Parlamentul Cataloniei a ales un separatist in functia de presedinte

Ziare.

Roger Torrent este membru al formatiunii Stanga Republicana a Cataloniei (ERC) si a invins un candidat anti-independenta, cu 65 de voturi la 56.Presedintele Parlamentului catalan urmeaza sa nominalizeze un candidat care sa formeze guvernul pana la sfarsitul lunii ianuarie.Liderul partidului ERC, Oriol Junqueras, se afla in arest preventiv la Madrid, in urma acuzatiilor de rebeliune si pentru rolul pe care l-a avut in declararea independentei Cataloniei, decizie considerata ilegala de catre Curtea Constitutionala spaniola. Junqueras a fost vicepremierul Cataloniei.Cele mai importante doua partide proindependenta din Catalonia au anuntat ca il vor nominaliza pe fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont pentru functia de premier al regiunii autonome din nord-estul Spaniei.Premierul spaniol Mariano Rajoy a anuntat ca guvernul central de la Madrid va mentine controlul direct asupra Cataloniei in cazul in care fostul lider Carles Puigdemont va fi votat din nou in fruntea guvernului regional. Puigdemont este acuzat de razvratire si rebeliune de catre justitia spaniola, fiind emis un mandat de arestare pe numele lui.Potrivit unui raport al avocatilor guvernului de la Madrid, orice candidat la conducerea Cataloniei trebuie sa fie prezent in momentul votului din Parlament, care ar putea avea loc cel mai devreme la 31 ianuarie. Carles Puigdemont se afla in exil autoimpus la Bruxelles de cand a fost destituit de catre guvernul central de la Madrid din functia de sef al executivului Cataloniei.In cadrul alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie 2017, partidele pro-independenta au luat 70 dintre cele 135 de locuri din Parlamentul catalan, dar nu au reusit sa obtina si majoritatea votului popular.