Pentru prima data, o femeie preia conducerea Garzii Civile din Spania

Maria Gamez, in varsta de 50 de ani, care ocupa postul de subprefect al provinciei Malaga, din Andaluzia, devine prima femeie care preia conducerea acestui corp de politie cu statut militar.Fiica cea mai mica, dintre 11 copii, a unui paznic de far, Gamez, absolventa de drept, a reusit sa-si termine studiile datorita unui binefacator anonim. Ea a calificat numirea sa drept o onoare pe care si-o asuma cu "responsabilitate si recunostinta".Creata in 1844, Garda Civila spaniola are peste 80.000 de membri in intreaga Spanie si depinde atat de Ministerul de Interne cat si de cel al Apararii, iar intre atributiile sale se numara atat securitatea civica, ordinea publica si reglementarea traficului rutier, cat si combaterea terorismului si traficului de droguri, paza frontierelor si conservarea naturii.Pedro Sanchez, instalat la putere la iunie 2018, a facut din feminism un principiu de baza al guvernului, primul sau cabinet numarand mai multe femei decat barbati, iar al doilea, care si-a preluat atributiile luni, avand 11 femei si 11 barbati.