Peste jumatate de milion de oameni au protestat la Barcelona: Au aruncat cu pietre in politisti

Manifestatia este punctul culminant al unei saptamani de mobilizare, marcata de violente, impotriva pedepselor de noua pana la 13 ani de inchisoare primite de noua lideri separatisti, printre care mai multi membri ai fostului executiv regional destituiti dupa un referendum ilegal.Potrivit Reuters, demonstranti mascati au avut ciocniri cu politia in centrul Barcelonei.Multimea de protestatari a aruncat cu pietre si recipiente de metal in politistii cu echipament antirevolta si au tarat containere de gunoi pe principalul bulevard al orasului, carora apoi le-au dat foc.Politia a incercat sa-i impinga cu mai multe autovehicule pe protestatari inapoi pe trotuar, dar nu a reusit.Alte manifestatii organizate in tot orasul pentru a protesta fata de pedepsele lungi de inchisoare primite de liderii separatisti au fost pasnice, noteaza Reuters.In cadrul grevei generale care a inceput vineri in Catalonia au fost anulate zeci de zboruri pe aeroportul din Barcelona, noteaza DPA. Multi pasageri au venit pe aeroportul din Barcelona si cu sase ore inainte de zborurile lor, relateaza televiziunea spaniola.Lucratorii portuari si angajatii Seat, subsidiara Volkswagen, au incetat lucrul, iar magazinele lantului de supermarketuri catalan Bonpreu au ramas inchise.Transportul feroviar a functionat normal, dar in gara principala din Barcelona a fost sporita prezenta fortelor de securitate.De asemenea, demonstrantii au blocat drumuri in regiune in timpul diminetii.Este a doua zi de proteste violente, dupa ce demonstrantii au ridicat baricade si au dat foc la cosuri de gunoi si mobilier si joi noapte, inregistrandu-se ciocniri cu fortele de mentinere a ordinii. Cel putin 11 persoane au fost arestate in legatura cu protestele, a precizat politia.