Ploile torentiale au provocat inundatii grave in Spania: 2 persoane au murit, haos pe sosele si in scoli (Video)

Ziare.

com

"Decesul a doua persoane a fost confirmat, un cuplu de 70 de ani a carui masina a fost luata de ape (...) la Caudete", o localitate din Castilla-La Mancha, au informat pe Twitter serviciile de urgenta locale, citate de AFP.In provinciile invecinate, Valencia si Murcia, numeroase scoli au fost inchise din cauza intemperiilor si sute de mii de elevi au ramas acasa. Autoritatile regiunii Valencia au ordonat din precautie inchiderea centrelor scolare din 84 de municipalitati in care invata in total 255.000 de copii.La Murcia, pe langa scoli si licee, au fost inchise si centrele universitare.Precipitatiile abundente au provocat haos pe strazi si au perturbat transportul public, iar raul Clariano s-a revarsat inundand locuinte si determinand evacuarea zonelor invecinate, au indicat serviciile pentru interventii de urgenta.In inregistrarile video distribuite de serviciul national de meteorologie AVAMET pot fi vazute masini luate de viituri in Moixent si torenti ce au inghitit localitatea invecinata Ontinyent, care s-a confruntat cu cele mai abundente precipitatii de dupa anul 1917, dupa cum a notat agentia.Conform prognozelor AEMET, codul rosu de vreme severa se mentine pentru intreaga zi de joi in provinciile Alicante, Valencia si Murcia, precum si in provinciile Almeria si Andaluzia, din sudul tarii.