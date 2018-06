Presedintele Camerei Deputatilor din Valencia a fost arestat pentru coruptie

Ziare.

com

Impreuna cu acesta au mai fost arestate inca cinci persoane, informeaza cotidianul spaniol El Mundo.Printre acestea se numara seful sau de cabinet Ricard Gallego, doi directori ai companiei de stat Divalterra, Agustina Brines si Xavier Simon, presedintele consiliului de administratie Jorge Cuerda si consilierul prezidential Manuel Reguard. Rodriguez este retinut in biroul sau din Consiliul Municipal al orasului Ontinyent, unde ocupa functia de primar, iar Brines si Simon la sediul companiei de stat.Cauza, ale carei demersuri sunt secrete, s-a deschis pentru presupuse infractiuni administrative si deturnare de fonduri publice in luna mai a acestui an in urma unui denunt interpus de Parchetul anticoruptie din Valencia ca urmare a denuntului unui fost angajat.Sunt investigate nereguli privind angajarea in 2015 a unor directori la societatea Divalterra, fosta Imelsa, una dintre institutiile publice implicate de-a lungul timpului in cele mai multe scandaluri, fiind folosita ca scut impotriva neregulilor denuntate de Marcos Benavent, un personaj cu potenta financiara, si care a dus la arestarea fosstului presedinte, Alfonso Rus.Insa, conform surselor consultate de El Mundo, asa-numita operatiune Ferma se axeaza mai mult pe cele sapte angajari din 2015, trei dintre acestea fiind extinse, chiar daca respectivele persoane nici macar nu s-au prezentat la munca. De asemenea, sunt investigate contracte duplicate, fractionate pentru a evita concursul si fara buget alocat sau supraveghere ulterioara.In cadrul acestor actiuni, agentii Unitatii Centrale pentru infractiuni Ecomomice si Fiscale (UDEF) fac perchezitii la sediul camerei deputatilor din Valencia si in cele doua sedii ale Primariei din Ontinyent, precum si la sediul societatii Divalterra.