Presedintele Cataloniei include fosti demnitari arestati si altii exilati in guvernul sau

Separatistul Quim Torra, investit luni, a publicat un decret prin care numeste membrii noului executiv catalan, dar formarea acestui guvern ar putea fi blocata de Madrid, potrivit AFP.Guvernul spaniol pastreaza de fapt tutela asupra acestei regiuni, impusa la 27 octombrie 2017, in urma unei declaratii de independenta, ramasa fara urmari, si a pus la indoiala legalitatea unei preluari a functiilor de catre unele persoane incarcerate in Spania sau autoexilate in strainatate.Dintre cei 13 "consilieri" ai guvernului regional, doi - Jordi Turull si Josep Rull - se afla arest preventiv in apropiere de Madrid. Alti doi - Toni Comin si Lluis Puig - traiesc in exil in Belgia, unde plecasera impreuna cu ex-presedintele Carles Puigdemont dupa destituirea guvernului regional.Turull si Rull au anuntat ca accepta functia care le-a fost incredintata in mesaje identice pe contul lor de Twitter. Quim Torra, ales presedinte luni de parlamentul regional catalan , a fost desemnat de predecesorul sau destituit Carles Puigdemont, care se considera in continuare "presedinte legitim".Puigdemont asteapta in Germania ca justitia sa se pronunte asupra unei cereri de extradare emisa de justitia spaniola, care vrea sa-l judece pentru "rebeliune" impreuna cu alti lideri separatisti pentru rolul lor in tentativa de secesiune.