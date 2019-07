Presedintele Cataloniei va fi judecat pentru nesupunere

Ziare.

Tribunalul superior al Cataloniei, cea mai inalta instanta judiciara a regiunii, a anuntat vineri ca a dispus deschiderea unui proces impotriva lui Quim Torra "pentru un delict de nesupunere". Data procesului urmeaza sa fie comunicata, transmite AFP.Parchetul cere condamnarea presedintelui separatist Torra la 20 de luni de interdictie de eligibilitate, ceea ce l-ar impiedica pe acesta sa ramana in functie.Cazul dateaza din luna martie, cand autoritatea electorala spaniola i-a ordonat lui Quim Torra sa retraga simbolurile de independenta de pe cladirile publice, pentru a garanta neutralitatea institutionala pe perioada campaniei pentru alegerile legislative de la sfarsitul lui aprilie.In cauza se afla in special un banner afisat pe fatada sediului guvernului catalan din Barcelona, cu sloganul "Libertate pentru prizonierii politici si exilati", si pe care figura o panglica galbena.Panglica galbena este folosita de separatistii catalani pentru a cere eliberarea liderilor lor aflati in detentie provizorie si judecati la Madrid pentru rolul avut in tentativa de secesiune din 2017.Dupa ce a ignorat de doua ori termenul impus de autoritatea electorala, guvernul catalan a sfidat ordinul, acoperind acest banner cu un altul similar, avand o panglica alba taiata cu o linie rosie.Presedintele Quim Torra a sfarsit insa prin a ceda, retragand bannerul, inainte de interventia politiei.