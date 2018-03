Prima greva din 1933 in Andorra blocheaza traficul la frontiera Spania-Franta

Ziare.

Greva, ce vizeaza obtinerea retragerii acestei reforme aflate pe punctul de a fi prezentata Parlamentului, a fost urmata de 29% dintre functionari, potrivit Guvernului, si urmeaza sa continue vineri, relateaza AFP.Conform grevistilor, legea va reduce drepturile functionarilor si a fost pregatita fara consens, in ciuda mai multor reuniuni de negociere.In cadrul grevei, la frontiere, vamesii si-au exprimat nemultumirea prin exces de zel, in timp ce circa cinci sute de angajati au efectuatMiscarea a avut ecou, de asemenea, in educatie, dar si in randul politiei si penitenciarelor.Grevistii s-au adunat si in fata Consiliului General, unde se desfasura o sedinta parlamentara. Ei au fluierat, huiduit si au cerut demisia sefului Guvernului, Antoni Marti."Am inceput sa strangem semnaturi pentru a cere demisia sefului Guvernului si acum nimeni nu ne va opri", a declarat purtatorul de cuvant al platformei sindicale a functionarilor publici, Gabriel Ubach, apreciind ca Antoni Marti "s-a inselat".Pentru Guvern, este o lege necesara. Seful Executivului, Antoni Marti, a insistat pe faptul ca aceasta nu diminueaza drepturile si ca "functionarii nu vor face o ora in plus".El a asigurat ca aceasta lege va permite o mai mare flexibilitate a muncii si ca 49 milioane de euro vor fi alocati in cursul urmatorilor 25 de ani pentru imbunatatirea suplimentelor salariale.Potrivit lui Marti, reforma "onoreaza functionarii", dar exista cereri ale sindicatelor care nu pot fi acceptate, cum ar fi cea privind 35 de ore de lucru pe saptamana.Greva va continua vineri, in special printr-un exces de zel la frontiera, la intrarea in principat, pentru toate camioanele.Principatul Andorrei este un micro-stat enclava in Pirinei cu 85.000 de locuitori, cu principala resursa turismul si ai carui coprincipi sunt presedintele Frantei si episcopul de Urgell (Catalonia, Spania).Fa o plimbare virtuala prin Andorra (Galerie foto)