Protest in Barcelona: Violente intre manifestanti si fortele de ordine (Foto&Video)

MAE avertizeaza romanii asupra unor proteste si greve

Riot police deployed as pro-Catalan independence groups protest against Spanish Cabinet meeting in #Barcelona



LIVE NOW: https://t.co/FoyqRskYb5 pic.twitter.com/n2wBRC8idO- Ruptly (@Ruptly) 21 decembrie 2018

Els consells de ministres a Barcelona, tota una institucio franquista.



El 26 de juny de 1970 Franco va presidir el seu darrer.



Un mes dels actes d'imposicio de les institucions de l'Estat.



El mateix Regim, les mateixes accions.#TombemElRegim🔨#21DESBORDEMLOS #CDRenXarxa pic.twitter.com/2NtGikq3NP - CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 19 decembrie 2018

Peste 20 de drumuri, inclusiv autostrazile AP7 si A2, au fost blocate de protestatari. Protestele sunt coordonate de grupul Comitetele pentru Apararea Republicii (CDR), conform BBC Intalnirea Cabietului are loc la un an dupa alegerile din Catalonia, decizie considerata provocatoare de catre grupurile pro-independenta.Grupurile au anuntat inca de joi ca vor bloca drumurile si liniile de cale ferata pentru a "face fata statului opresiv".Intr-o postare pe Twitter, CDR a publicat o fotografie a regelui Felipe in timp ce ardea, insotita de mesajul: "Pe 21 decembrie, vom fi neguvernabili".MAE avertizeaza romanii care se afla, sunt in trecere sau vor sa calatoreasca in Spania ca a fost convocata, vineri, o greva la nivel national a REMFE si ADIF, societatea nationala de transport feroviar. Manifestatii de protest vor fi in Barcelona, lucru ce va afecta circulatia rutiera."Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, pentru data de 21 decembrie 2018, a fost convocata o greva la nivel national a REMFE si ADIF (societatea nationala de transport feroviar) . Totodata, Politia Regionala Catalana - Mossos D'Esquadra, a emis precizari legate de manifestatiile preconizate pentru vineri, 21 decembrie 2018, in Barcelona - Regiunea Autonoma Catalonia, cu privire la faptul ca s-ar putea organiza mobilizari care sa determine blocari ale circulatiei rutiere si transportului public de calatori, extinse atat in interiorul Barcelonei, cat si in imprejurimi", anunta MAE, intr-un comunicat de presa remis vineri.MAE adauga ca "exista posibilitatea ca accesul spre aeroport sa fie afectat, chiar intrerupt, date fiind restrictiile de acces inspre si dinspre Barcelona, in acelasi timp fiind afectata si activitatea vamala. Demonstratiile pot continua si in urmatoarele zile, aspect ce ar putea genera perturbari ale circulatiei rutiere si ale serviciilor de transport in comun in zona Barcelonei. Se recomanda sa se manifeste prudenta in locurile aglomerate si sa se evite zonele demonstratiilor care vor avea loc in orasul Barcelona si in imprejurimi".A.G.