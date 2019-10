Protest la Barcelona impotriva celor care cer independenta Cataloniei

Ziare.

In fata a sute de sustinatori, Albert Rivera, liderul partidului Ciudadanos si sustinator al mentinerii Cataloniei in componenta Spaniei, a acuzat de asemenea guvernul central al socialistului Pedro Sanchez ca nu a depus suficiente eforturi pentru a pune capat tulburarilor."Oamenii nu-si mai pot duce copiii la scoala, nu-si mai pot deschide magazinele", a spus el. "Avem nevoie de un guvern spaniol care sa ii protejeze pe cei vulnerabili", a adaugat liderul Ciudadanos.Condamnarea luni de catre Tribunalul Suprem spaniol a noua lideri separatisti catalani la pedepse grele cu inchisoarea, intre noua si 13 ani, a provocat un val de indignare in Catalonia, unde au avut loc ample manifestatii de protest marcate de confruntari violente cu fortele de ordine, care s-au soldat cu sute de raniti.Un politist si un manifestant se afla in continuare in stare critica, a anuntat duminica edilul general al Barcelonei, Ada Colau, care se opune miscarii de secesiune. Ea a spus ca mai multe persoane si-au pierdut un ochi dupa ce au fost lovite de gloantele de cauciuc trase de politie."Violentele scad in intensitate, dar continuam sa lucram pentru ca acestea sa nu existe", a declarat la randul sau ministrul de interne in exercitiu, Fernando Grande-Marlaska, in cadrul informarii sale zilnice despre tulburarile in masa. Ministrul a spus ca 288 de politisti au fost raniti si ca politia a arestat 194 de persoane de la inceputul protestului.