Protest urias in Spania dupa ce 5 violatori au primit pedepse prea mici (Video)

Indivizii au violat o tanara de 18 ani, in timpul unui festival, si au fost condamnati la 9 ani de inchisoare pentru agresiune sexuala (fapta mai putin grava decat violul), iar multi cetateni au vazut pedeapsa ca fiind una prea mica pentru o astfel de fapta. Asta in conditiile in care procurorii cerusera 20 de ani de inchisoare pentru fiecare barbat.Manifestantii nervosi s-au adunat in centrul Madridului, dar si in alte orase spaniole, scandand "Rusine! Rusine!" sau "Nu inseamna nu".Atat victima, cat si inculpatii spun ca vor face apel, potrivit BBC Cei cinci, care au un grup pe WhatsApp numit La manada (wolf pack/ haita de lupi) - au filmat agresiunea, care a avut loc in iulie 2016, iar chinurile la care a fost supusa victima in varsta de 18 ani au provocat un scandal la nivel national.Oamenii au iesit pe strazile din Madrid, Barcelona, Valencia si Pamplona, dar si din alte orase din Spania.In Madrid, Politia a incercat sa blocheze demonstrantii care au mers in mars pana la Congresul Deputatilor dupa decizia Curtii. Ei au scandat "justitia patriarhala" si "soro, aici este haita ta" - aluzie la numele grupului de WhatsApp in care erau inculpatii.Protestele au inceput in fata curtii din Pamplona, unde s-au adunat sustinatori ai victimei pentru a auzi verdictul, iar grupurile pentru drepturile femeilor au organizat proteste in alta parte.A.D.