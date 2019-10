Proteste spontane in Barcelona, dupa ce liderii miscarii separatiste catalane au fost condamnati (Foto&Video)

Group of young protesters blocking streets, singing and chanting at Font roundabout in Barcelona. Who said young people don't care about politics nowadays... #presospolitics #Catalunya #Catalonia #Spain pic.twitter.com/wsa75VWDzS - Till Ehrmann 🌏🔥⌛ (@ehrmann_till) October 14, 2019

BREAKING: Spontaneous protests block dozens of streets throughout Barcelona. pic.twitter.com/wmOKtPK5tw - Catalans for Yes 🎗 (@CatalansForYes) October 14, 2019

In front of the headquarters of Omnium Cultural, cultural organization whose president @jcuixart was just sentenced nine years in jail for participating in a nonviolent demonstration. #HoTornaremAFer #Barcelona #Catalonia #DiscrepanciaIntensa pic.twitter.com/kJzKVarihE - Liz Castro (@lizcastro) October 14, 2019

Minutes ago Madrid sentenced Catalan leaders up to 13 years in prison. Draconic verdict. Thousands of people already start gahthering in the streets. Massive protests expected. #TsunamiDemocratic pic.twitter.com/NYHupoWtAv - Fabian Eberhard (@FabianEberhard) October 14, 2019

Protests getting bigger. Huge turnout of students in Barcelona. pic.twitter.com/by6uKJSLS8 #TsunamiDemocratic - Fabian Eberhard (@FabianEberhard) October 14, 2019

🌊 El jovent universitari arriba a la concentracio davant la seu de la Generalitat a #Girona.



📣 Ens trobem a les 12h a la placa del Vi.#Llibertatpresospolitics #TsunamiDemocratic pic.twitter.com/Z2V23KjNa7 - Guanyem Girona (@GuanyemGirona) October 14, 2019

Aixi esta la Placa Civica de l'Autonoma. Els estudiants han sortit de les aules un cop coneguda la sentencia del proces. #TsunamiDemocratic pic.twitter.com/hi0eMXwJfx - Joan Munoz (@JoanMunozz) October 14, 2019

Luni, Curtea Suprema din Spania a dat pedepse cu inchisoarea intre 9 si 13 ani oficialilor catalani implicati in referendum.Acum, Barcelona se pregateste pentru o zi de proteste in masa, in contextul in care studentii locali promit un "tsunami democratic".Mai multe strazi au fost blocate de manifestanti. Sunt asteptate alte perturbari ale traficului, deoarece mai multe persoane vor iesi in strada mai tarziu, potrivit Russia Today Actiuni de protest au fost, de asemenea, anuntate in mai multe municipalitati catalane, precum Girona si Lleida.Un operator local de transport feroviar a raportat un scurt blocaj al unei linii feroviare de catre unii activisti.Oamenii sunt furiosi din cauza sentintelor primite de liderii catalani, pe care le catalogheaza drept "draconice".Presedintele regiunii spaniole Catalonia, Quim Torra, a condamnat decizia instantei supreme din Spania, afirmand ca este vorba despre un "un act de razbunare, nu un act de justitie", care "nu are ce cauta intr-o societate democratica".