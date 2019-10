Protestele de amploare continua la Barcelona, dupa ce premierul Spaniei a refuzat o intalnire cu cel catalan (Video)

Ziare.

Torra, care intreaga saptamana a evitat sa condamne violentele clare de pe strazile Cataloniei si le-a atribuit unor persoane "infiltrate", a incercat, dupa violentele de vineri, sa ia legatura cu Sanchez pentru a-i solicita o intrevedere la care sa discute despre autodeterminarea regiunii, scrie El Pais.Seful Guvernului spaniol nu a vrut sa discute cu el. Palatul Moncloa a explicat ca inainte de a se intampla acest lucru, Torra "trebuie sa condamne clar violenta, chestiune pe care nu a facut-o pana acum, si sa recunoasca munca fortelor de ordine si sa se solidarizeze cu politistii raniti".Sambata, ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a ajuns in Barcelona si a mers la spitalele unde sunt internati agentii raniti pentru a se interesa de starea lor.Saptamana aceasta, Sanchez l-a acuzat pe Torra de la Bruxelles ca "banalizeaza violentele". Spre deosebire de conducerea formatiunii separatiste ERC, care a condamnat actele de violena, Torra a avut o atitudine complet diferita, complicand solutionarea problemei.In plina campanie electorala, pentru alegerile din 10 noiembrie, Guvernul Sanchez a revenit cu atacuri la adresa separatismului, asigurand ca acest proiect a esuat si ca sentinta din proces (9 lideri separatisti au fost condamnati la inchisoare) este o dovada a acestui esec.Pedro Sanchez continua sa sustina ca este in favoarea dialogului, insa nu pentru a discuta despre un referendum de independenta, cum cere Torra."Pentru ca dialogul sa fie eficient, domnul Totrra ar trebui sa recunoasca cealalta parte a catalanilor, care nu sunt pro-segregare", a transmis Guvernul.Opozitia ii cere lui Sanchez sa fie mai dur si o ruptura definitiva de separatismul.Pe un ton furios, dupa aflarea respingerii lui Sanchez, Torra a transmis un comunicat in care ii reproseaza sefului Guvernului de la Madrid ca a raspuns printr-un mesaj de WhatsApp jurnalistilor legat de solicitarea reuniunii facuta de catalan.In aceeasi ordine de idei, Torra spune ca "a constatat public" ca Sanchez refuza dialogul cu reprezentatul catalanilor.Sambata, in fata Tribunalului Superior din Barcelona, mii de oameni s-au adunat din nou sa protesteze. Grupuri de manifestanti pro-independenta s-au plasat intre cordoanele de politie si protestatari pentru a evita ciocnirile.Protestele din a sasea zi consecutiva de manifestatii in Catalonia au fost convocate de gruparile politice CDR si CUP.