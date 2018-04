Protestele se inflameaza in Spania, dupa ce 5 violatori au scapat prea usor (Foto&Video)

35.000 personas han participado en #Pamplona en la manifestacion convocada por los colectivos feministas en contra de la sentencia del juicio de #LaManada pic.twitter.com/IE1IerqsFT - Navarra Television (@NavarraTV) 28 aprilie 2018

Ziare.

com

La apelul Miscarii feministe din Pamplona, intre 32.000 si 35.000 de persoane au participat la un mars in Pamplona, dupa actiuni similare din ultimele doua zile, relateaza agentiile AFP si EFE.Cinci barbati din Sevilla, cu varste intre 27 si 29 de ani, supranumindu-se ei insisi "haita", au fost condamnati la noua ani de inchisoare pentru delictul de "abuz sexual" asupra unei tinere madrilene de 18 ani, in timpul sarbatorilor de la San Fermin in vara lui 2016, agravat de "abuz de slabiciune".Insa jucatorii nu au retinut acuzatia de viol, pentru care Codul Penal spaniol prevede ca trebuie sa existe "intimidare" sau "violenta".Ei au filmat scena si, in plus, s-au laudat cu ce au facut, dar fata a fost nevoita sa explice la proces atitudinea ei pasiva ce rezulta din imagini.Mai mult, aparatorii celor cinci faptasi au sustinut ca victima - care anterior bause sangria - a consimtit raporturile sexuale, intrucat nu a parut sa se impotriveasca.Intre timp, peste 1,2 milioane de persoane au semnat o petitie online prin care se solicita Curtii Supreme revocarea judecatorilor care au dat verdictul in acest dosar, in urma caruia, in contextul protestelor, Guvernul condus de Mariano Rajoy a anuntat ca va studia eventualitatea revizuirii Codului Penal.