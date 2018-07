Risc de epidemie intr-o destinatie preferata de romani: 13 turisti au fost deja infectati cu o bacterie rezistenta la antibiotice

Ziare.

Aceasta a afectat deja 13 turisti, scrie Daily Mail Centrul European pentru Prevenire si Control al Bolilor a lansat, saptamana trecuta, un apel catre turistii care viziteaza Insulele Canare, prin care ii avertizeaza sa se tina departe de spitalele din zona, intrucat se expun pericolului de a fi infectati.Insulele Canare sunt o destinatie turistica extrem de populara, inclusiv printre romani, aproximativ 15 milioane de persoane din Europa alegand sa isi petreaca vacanta aici in 2016.Toate cazurile inregistrate in 2018 au vizat oameni din Scandinavia care au intrat in spitale de pe insula Gran Canaria.Turistii, care intra in contact cu bacteria in vacanta si apoi se duc la spital, cand se intorc in tara natala risca sa izbucneasca si acolo o epidemie, transmite Centrul European pentru Prevenire si Control al Bolilor.La inceputul acestui an, oamenii de stiinta avertizau ca aceasta bacterie a devenit rezistenta la antibiotice. Bacteria Klebsiella este raspandita in spitale si poate fi transmisa prin aer sau sange. Aceasta afecteaza organismul in functie de modul in care patrunde in el - daca este contactata prin aer poate cauza pneumonie, iar daca este transmisa prin sange poate cauza infectii la nivelul acestuia.Cei 13 turisti infectati pana acum sunt din Suedia si Norvegia, iar 6 dintre acestia au vizitat acelasi spital. Exista sanse ca alti turisti din Suedia si Finalnda sa fie, de asemenea, infectati.Centrul European pentru Prevenire si Control al Bolilor precizeaza ca riscul de a contacta bacteria este "foarte scazut" daca turistii nu se duc la spitale din Gran Canaria."Avand in vedere numarul mare de turisti care viziteaza Gran Canaria, un spital ar putea deveni sursa infectiei si in alte tari europene atunci cand pacientii revin in tara lor", a mentionat Centrul.Bacteria este rezistenta la mai multe antibiotice, ceea ce inseamna ca este mai greu de tratat.A.D.