San Fermin, festivalul anual dedicat curselor cu tauri, a inceput sambata la Pamplona

Traditionalul "chupinazo", o petarda care marcheaza debutul festivitatilor, a fost lansat de la balconul hotelului din oras, la ora locala 12:00 (10:00 GMT), deasupra pietei primariei, in prezenta a numerosi petrecareti imbracati in alb si rosu, informeaza AFP.Sarbatoarea San Fermin, care se va incheia pe 14 iulie, atrage in fiecare an sute de mii de turisti in capitala provinciei Navarra, unde sangria va curge in valuri timp de noua zile.Cursele cu tauri pe strazile vechiului oras, povestite de Hemingway in romanul sau ''Fiesta'' (1926), se desfasoara in fiecare dimineata la ora locala 8:00.Participantii incearca sa se apropie cat mai mult de cei 12 tauri, sase dintre acestia fiind tauri de lupta, pe parcursul unui traseu care se incheie in arenele din Pamplona, unde animalele sunt ucise in cursul dupa-amiezii de toreadori faimosi.Cursa, care poarta numele ''encierro'', provoaca in fiecare an ranirea mai multor persoane si cel putin 16 participanti si-au pierdut viata incepand cu anul 1910.In ultimii ani, autoritatile s-au concentrat pe masuri de prevenire a agresiunilor sexuale pe durata festivitatilor. Festivalul San Fermin a fost marcat in 2016 de un caz de viol colectiv, care a declansat numeroase proteste feministe in diferite regiuni din tara pentru a sustine punctul de vedere al victimelor.Pe 21 iunie, cei cinci agresori implicati in acest caz denumit ''la Manada'' au fost condamnati definitiv la 15 ani de inchisoare pentru viol.