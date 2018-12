Si pensionarii spanioli urmeaza exemplul "vestelor galbene": Protesteaza in strada pentru "pensii demne", dar sunt impotriva violentelor

Ziare.

com

Coordonarea de stat pentru apararea sistemului public de pensii (COESPE) si alte colective au indemnat la manifestatii intr-o suta de muncipalitati, pentru a solicita "pensii demne", relateaza AFP.Pe Gran Via, principalul bulevard de la Madrid, mii de pensionari au cerut, sambata seara, ca pensiile sa nu fie mai mici de 1.080 de euro pe luna."Azi, unii dintre copiii mei primesc un ajutor din partea mea, desi am o pensie sub 900 de euro", declara o fosta soferita de taxi, Mari Carmen Velarde, in varsta de 73 de ani. "Fiica mea este platita cu 500 de euro pentru un serviciu dupa-amiaza si plateste 450 de euro chirie, asa ca atunci cand fac cumparaturi cumpar pentru doi si locuiesc impreuna cu unul dintre fiii mei", spune ea."As vrea ca spaniolii sa fie mai revolutionari, ca francezii, insa fara agresivitate.", da asigurari aceasta pensionara.Multi dintre acesti manifestanti vor sa le aminteasca politicienilor caGuvernul socialistului Pedro Sanchez, aflat la putere din iunie, este minoritar in Parlament, iar alegeri legislative sunt prevazute in 2019.Potrivit ministrului spaniol al Muncii, pensia medie a atins in noiembrie 1.106 euro pe luna, o crestere cu 3,4% fata de anul trecut.Insa, "aici sunt peste trei milioane de pensionari care primesc mai putin de 400 de euro pe luna, iar de aceea noi reclamam o pensie minima de 1.080 de euro pe luna", afirma un fost muncitor in constructii, Angel Luis Parra, in varsta de 62 de ani, care purta o banderola a Sindicatului Co-Bas, clamand "ca in Franta, lupta este in strada".Fostul muncitor insista asupra importantei schimbarii conditiilor de munca ale tinerilor. "Pedro Sanchez nu si-a respectat promisiunea de a abroga reforma dreptului muncii (din 2012), iar drama, in Spania , astazi, este ca oamenii au contracte pe perioada partiala cu salarii mizerabile", denunta el."Chalecos amarillos" ("veste galbene") autoproclamate i-au indemnat pe pensionari sa se mobilizeze, prin intermediul unui cont pe Twitter deschis in decembrie. Insa aceste "veste galbene" erau mai degraba rare in coloana sau erau purtate de activisti care dau asigurari ca le poarta de ani de zile.Proteste au mai avut loc sambata si in Franta, Austria si Serbia.