Situatie din ce in ce mai grava in Spania: 514 morti, intr-o singura zi

De asemenea, numarul persoanelor infectate a crescut cu 6.584, ajungand la totalul de 39.673 de persoane, conform Daily Mail Noile date vin la o zi dupa ce soldatii spanioli chemati sa ajute au descoperit oameni abandonati si morti in aziluri. Se pare ca ingrijitorii au fost trimisi acasa dupa ce au fost detectate focare de infectie, iar in acest fel batranii au ramas singuri. Procurorul general a anuntat o ancheta in acest caz.La un singur azil din Madrid au murit 17 persoane, iar la altul din Alcoy 21 de oameni. Tot cei care au murit aveau peste 70 de ani.A.G.