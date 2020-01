Socialistul Pedro Sanchez pierde un prim vot de incredere

Ziare.

Seful Guvernului, ajuns la putere in iunie 2018, nu a putut obtine majoritatea absoluta de 176 de voturi de la cei 350 de deputati.166 de deputati i-au acordat votul de incredere, 165 au refuzat, in timp ce 18 s-au abtinut.Marti, in al doilea tur, o majoritate relativ simpla va fi suficienta pentru a fi reinvestit, ceea ce va pune capat celor opt luni de paralizie politica.In afara unei situatii neprevazute de ultim moment, Sanchez - care poate conta pe voturile stangii radicale de la Podemos si pe cele de la mai multe partide mici, intre care Partidul National Basc (PNV) - se bazeaza pe realizarea acestui lucru din partea partidului separatist catalan ERC care i-a promis ca cei 13 deputati ai sai se vor abtine.