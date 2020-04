Coronavirus: Spania a anuntat cel mai mic numar al mortilor din ultimele 18 zile

Ziare.

Acesta este cel mai mic numar de persoane ce au murit intr-o zi in Spania incepand cu 23 martie incoace, informeaza RTVE In urma cu o zi, numarul mortilor era de 605. Cea mai neagra zi din Spania a fost pe 2 aprilie, cand 950 de oameni au murit.In total, 16.353 de persoane si-au pierdut viata in Spania din cauza noului coronavirus.Spania a mai anuntat, sambata, inca 4.850 de cazuri noi de coronavirus, fata de cele 4.556 de cazuri anuntate in urma cu o zi.In total, in Spania au fost inregistrate 161.852 de cazuri de coronavirus. 59.109 persoane au fost declarate vindecate.C.S.