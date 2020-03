Spania a depasit China la numarul de decese provocate de COVID-19: A trecut de 3.400 de morti

Sursa: Ministerul Sanatatii din Spania

Autoritatile de la Madrid au anuntat, miercuri, 738 de decese in ultimele 24 de ore.In total, sunt 47.610 de cazuri de coronavirus raportate, o crestere de 20% fata de ieri, anunta El Pais Datele WordlOMeter arata ca in China au fost raportate un numar de 3.281 de decese provocate de coronavirus.Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 in Spania a explodat in ultimele 2 saptamani.