Spania a trecut pragul de 20.000 de morti provocate de COVID-19

Ziare.

com

De la inceputul epidemiei, 20.043 de persoane au murit din cauza acestei boli in Spania. In ultimele 24 de ore, numarul deceselor raportate a fost de 565, inregistrand o usoara scadere in raport cu bilantul de vineri, cand numarul victimelor anuntate a fost de 585, scrie AFP., marcand o incetinire a raspandirii virusului in ultimele zile, in timp ce numarul persoanelor vindecate a ajuns la aproape 75.000.Potrivit autoritatilor sanitare, Spania a depasit varful epidemiei de COVID-19, care a ucis pana la 950 de persoane intr-o singura zi, pe 2 aprilie, iar presiunea asupra spitalelor spaniole a scazut considerabil.Insa acest bilant, care include doar persoanele testate pozitiv cu noul coronavirus, este tot mai contestat de anumite regiuni spaniole, potrivit carora mii de alte persoane au murit dupa ce au prezentat simptome ale bolii dar nu au putut sa fie testate, din cauza lipsei de teste disponibile in tara.Autoritatile din Catalonia evoca o cifra de peste, in timp ce bilantul national pentru aceasta regiune indica sambata putinSpania a adoptat incepand din 14 martie unul dintre cele mai stricte regimuri de izolare din Europa, care a fost prelungit pana pe 25 aprilie inclusiv si care ar putea fi prelungit dincolo de acea data, desi unele dintre dispozitiile sale ar putea fi relaxate.