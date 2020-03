Spania raporteaza 2.000 de cazuri noi si 100 de morti in ultimele 24 de ore din cauza virusului

Ziare.

Conform celui mai recent bilant, in Spania au raportate pana in prezent un numar de 7.753 de cazuri de infectare si 288 de decese.Sotia sefului guvernului spaniol, Pedro Sanchez, a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus, la scurt timp dupa ce acesta anuntase plasarea in izolare aproape totala a tarii pentru a pune capat epidemiei.Informatia a devenit publica la cateva ore dupa ce Sanchez a aprobat impunerea starii de alarma in intreaga tara pentru urmatoarele 15 zile, magazinele neesentiale, barurile, restaurantele, cinematografele, scolile si universitatile fiind inchise.