Spania se apropie de anticipate, dupa ce socialistii nu au reusit sa formeze un nou Guvern

Votul apropie Spania de noi alegeri anticipate, care ar fi organizate pentru a patru oara in patru ani.Cu 124 de voturi pentru, cele ale partidului sau si ale unui deputat regionalist, 155 impotriva si 67 de abtineri, socialistul nu a obtinut majoritatea simpla care ii era suficienta pentru a fi reinvestit premier.Venit la putere in urma cu un an in urma unei motiuni de cenzura, Pedro Sanchez devine primul candidat care nu reuseste de doua ori sa sa fie votat sef al guvernului.El a avut un esec si in 2016, cand stanga radicala, Podemos, a refuzat sa sustina acordul sau cu liberalii de la Ciudadanos, ceea ce a provocat noi alegeri castigate de dreapta.Dupa negocierile esuate in vederea formarii primului guvern de coalitie din anii 1930, socialistii si Podemos s-au acuzat reciproc pentru esec."Este pentru a doua oara cand impiedicati Spania sa aiba un guvern de stanga", a declarat lidera grupului socialist din Camera, Adriana Lastra, adresandu-se alesilor Podemos.Invingator in alegerile din aprilie cu numai 123 de locuri din 350, seful guvernului la final de mandat avea neaparat nevoie de o alianta pentru a ramane la putere, comenteaza AFP.Insa Podemos, carora socialistii i-au reprosat ca nu a discutat decat despre portofolii ministeriale si nu despre un program, s-a abtinut in cele din urma, in conditiile in care voturile sale erau indispensabile pentru investirea lui Sanchez.Pedro Sanchez, care continua sa se ocupe de afacerile curente, are acum termen pana la 23 septembrie pentru a incerca din nou sa obtina votul parlamentului, in lipsa caruia spaniolii vor reveni din nou la urne in noiembrie.Vicepresedinta consiliului de ministri Carmen Calvo a reamintit totusi ca dupa votul de joi, Pedro Sanchez nu va mai fi candidat la formarea unui guvern. Practic, trebuie ca regele Spaniei sa-i incredinteze din nou aceasta sarcina.